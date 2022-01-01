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Мэгги живет музыкой, которой отдает всю себя. В свободное время она постоянно делает аранжировки и находит свежие звучания, способные раскрыть лучшие стороны исполнителей. Все ради мечты стать настоящим продюсером и помогать открывать новые таланты. Правда, пока это скорее далекие планы, а сейчас Мэгги работает личным ассистентом и выполняет любые прихоти мировой звезды. Уже три года девушка приглядывает за Грэйс Дэвис, популярной певицей, постепенно уходящей на покой. Новые песни остались в…