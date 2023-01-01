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Скоро в прокате "Царевны и таинственная гостья"
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Ассистент звезды
Ассистент звезды, 2020: актеры и роли
The High Note
Ассистент звезды
2020 / США
Трейлер
6.9
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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Ассистент звезды, 2020: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ниша Ганатра
Nisha Ganatra
В ролях
Дакота Джонсон
Dakota Johnson
Билл Пуллман
Bill Pullman
Айс Кьюб
Ice Cube
Джун Рафаэль
June Raphael
Эдди Иззард
Eddie Izzard
Трэйси Эллис Росс
Tracee Ellis Ross
Келвин Харрисон
Kelvin Harrison Jr.
Бен Льюис
Ben Lewis
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