«Ассистент звезды»: Рецензия Киноафиши

Мэгги живет музыкой, которой отдает всю себя. В свободное время она постоянно делает аранжировки и находит свежие звучания, способные раскрыть лучшие стороны исполнителей. Все ради мечты стать настоящим продюсером и помогать открывать новые таланты. Правда, пока это скорее далекие планы, а сейчас Мэгги работает личным ассистентом и выполняет любые прихоти мировой звезды. Уже три года девушка приглядывает за Грэйс Дэвис, популярной певицей, постепенно уходящей на покой. Новые песни остались в прошлом, а вся жизнь поп-дивы состоит из туров со старым материалом и выпуска концертных альбомов, на радость изголодавшимся фанатам. Мэгги тяжело на это смотреть, ведь она верит, что нельзя опускать руки и плыть по течению. Доказать свои взгляды ей поможет случайная встреча в магазине, после которой помощница сама пробует записать начинающего и очень талантливого музыканта.

Ассистент звезды

Трудности и невзгоды — лишь небольшие перевалочные пункты. Ради успеха в любимом деле нельзя останавливаться, даже если мир вокруг воспринимает тебя как должное и пытается помешать. Упорство, работа и вера оказываются лучшими помощниками на пути к мечте. Несмотря на старания главной героини, история все равно ощущается красивой сказкой, где простая, пускай и талантливая, ассистентка достигает небывалых вершин. На протяжении всего фильма стоит забыть слово «уныние». Сочащийся оптимизм станет отражением бесконечного солнца Лос-Анджелеса и не позволит нам по-настоящему загрустить или хотя бы задуматься об ином финале. Здесь действительно возможно все и даже чуточку больше.

С таким настроением «Ассистент звезды» оказывается отличным фильмом для завершения лета. Больше всего он похож на поддерживающий комплекс витаминов, своеобразную профилактику предстоящей осенней хандры. Тут не придется копаться в сложных смыслах, а местная драма больше похожа на рудимент. Трогательная история о детских мечтах, которые удается реализовать с годами, наполнена только обаятельными героями, разгуливающими по прекрасным солнечным декорациям под хорошую музыку. Здесь легко найти искусственное, но все еще срабатывающее вдохновение. Картина демонстрирует единственно правильный настрой и шепчет на ухо: «У тебя все получится, просто продолжай верить в себя и работать».

Ассистент звезды

В качестве связующего компонента местной мелодрамы выступает творчество. «Ассистент звезды» не очень глубоко, но все-таки погружает в музыкальную индустрию и показывает нам цену творчества. Мы видим: алчного продюсера, с годами решившего, что стабильный заработок важнее самовыражения и покорения новых вершин; личные страхи артиста, который боится провала, ведь певицы за 40 уже не записывают хитов; опасения восходящей звезды, ожидающей насмешек и неудач. Всем на помощь придет молодой взгляд Мэгги, отдающей всю себя без остатка любимому начинанию. Деньги для нее — лишь данность, ведь ее воспитывали в другой атмосфере и учили ценить в первую очередь музыку. Идеализм и вера в людей становятся еще одним средством борьбы с хищниками индустрии за крупных клиентов и сердца будущих поклонников. Дальше нужно готовиться к очередной статуэтке «Грэмми» и жизни под лозунгом «Долго и счастливо», хотя выбирать свадебное платье будут уже за кадром.

Ассистент звезды

«Ассистент звезды» — незамысловатая картина о мечтателях, меняющих пространство вокруг себя к лучшему. В такой мир очень легко влюбиться, если вы готовы простить некоторую карикатурность и приторность происходящего. На эту картину нужно идти исключительно за хорошим настроением. Здесь ассистенты с легкостью становятся продюсерами, любовь находится за стойкой с органическими продуктами, звезды оказываются приятными людьми, а деньги далеко не главным в жизни. Циникам можно пройти мимо, а вот романтикам точно стоит приглядеться.

Константин Киценюк