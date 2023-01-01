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Ширли
Ширли, 2020: актеры и роли
Shirley
Ширли
2020 / США
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5.5
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13
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Ширли, 2020: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Жозефин Декер
Josephine Decker
В ролях
Элизабет Мосс
Elisabeth Moss
Логан Лерман
Logan Lerman
Майкл Стулбарг
Michael Stuhlbarg
Одесса Янг
Odessa Young
Виктория Педретти
Victoria Pedretti
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