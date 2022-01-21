Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Жозефин Декер
Жозефин Декер
Josephine Decker
О персоне
Фильмография
Новости
Жозефин Декер
Josephine Decker
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
2 апреля 1981
Возраст
41 год
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса, Режиссер, Сценарист
Биография Жозефины Декер
Родилась 2 апреля 1981 года.
Развернуть
Фильмография Жозефины Декер
Небо повсюду
драма
2022, США
6.0
Ширли
триллер, драма, биография
2020, США
5.0
Смешные кролики
комедия, драма
2015, США
6.0
Автоэротика
драма
2011, США
4.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Девушка переживает утрату сестры в трейлере драмы о взрослении «Небо повсюду»
Apple TV+ выпустит ленту в преддверии Дня святого Валентина.
Написать
21 января 2022 13:15
Все новости
Related video
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне