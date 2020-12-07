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Ширли Ширли
Киноафиша Фильмы Ширли Отзывы о фильме «Ширли»
Shirley Ширли 2020 / США
5.5 Оцените
13 голосов
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Отзывы о фильме «Ширли»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Картина «Ширли» является адаптацией одноименного романа Сьюзен Скарф Меррелл, которая создала вымышленную историю о реальной писательнице Ширли Джексон. То есть перед нами не байопик в чистом виде, лишенный всяческой оригинальности. Режиссерка Жозефин Декер исследует этот жанр с особой изобретательностью, вовлекая зрителей в чертоги разума величайшей писательницы под сопровождение тревожных музыкальных аккордов. Ширли Джексон заработала себе репутацию в середине ХХ века после…

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Эльдар Гусейнов 7 декабря 2020, 22:04
Здоровый человек этот фильм не снял бы,конченный фильм,я не понял этот фильм 👎
7 декабря 2020, 22:04 Ответить
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