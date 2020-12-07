Наша рецензия

Картина «Ширли» является адаптацией одноименного романа Сьюзен Скарф Меррелл, которая создала вымышленную историю о реальной писательнице Ширли Джексон. То есть перед нами не байопик в чистом виде, лишенный всяческой оригинальности. Режиссерка Жозефин Декер исследует этот жанр с особой изобретательностью, вовлекая зрителей в чертоги разума величайшей писательницы под сопровождение тревожных музыкальных аккордов. Ширли Джексон заработала себе репутацию в середине ХХ века после…