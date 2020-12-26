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Рождество кота Боба Рождество кота Боба
Киноафиша Фильмы Рождество кота Боба Отзывы о фильме «Рождество кота Боба»
A Gift From Bob Рождество кота Боба 2020 / Великобритания
7.6 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Отзывы о фильме «Рождество кота Боба»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

История реального Джеймса Боуэна цитировали много раз, так как его пример вдохновляет любого человека, оказавшегося в сложной жизненной ситуации. «Рождество кота Боба» снова рассказывает о знакомых героях, но уже через призму праздничного настроения. Последнего как раз так не хватает в настоящее время, поэтому Джеймс и Боб очень хотят научить всех снова любить праздники и Новый год. Джеймс Боуэн теперь известный писатель: его автобиография наделала много шуму. Его приглашают на…

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Эльдар Гусейнов 26 декабря 2020, 10:57
Кто смотрел как фильм?
26 декабря 2020, 10:57 Ответить
Кира Мизова 27 декабря 2020, 05:26
Хороший фильм, кот Боб великолепен 😍
27 декабря 2020, 05:26 Ответить
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