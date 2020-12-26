Наша рецензия

История реального Джеймса Боуэна цитировали много раз, так как его пример вдохновляет любого человека, оказавшегося в сложной жизненной ситуации. «Рождество кота Боба» снова рассказывает о знакомых героях, но уже через призму праздничного настроения. Последнего как раз так не хватает в настоящее время, поэтому Джеймс и Боб очень хотят научить всех снова любить праздники и Новый год. Джеймс Боуэн теперь известный писатель: его автобиография наделала много шуму. Его приглашают на…