«Рождество кота Боба»: Рецензия Киноафиши

История реального Джеймса Боуэна цитировали много раз, так как его пример вдохновляет любого человека, оказавшегося в сложной жизненной ситуации. «Рождество кота Боба» снова рассказывает о знакомых героях, но уже через призму праздничного настроения. Последнего как раз так не хватает в настоящее время, поэтому Джеймс и Боб очень хотят научить всех снова любить праздники и Новый год.

Джеймс Боуэн теперь известный писатель: его автобиография наделала много шуму. Его приглашают на званый вечер коллег-литераторов, но чувствует он себя не в своей тарелке. Хорошо, что кот Боб, как всегда, с ним и может его успокоить. В такие моменты Джеймс вспоминает времена, когда он ненавидел Рождество, только однажды это закончилось с появлением рыжего хулигана. Это их история.

Рождество кота Боба

«Рождество не в календаре, а в душе», – аккуратно говорит Джеймсу его подруга, которая помогала ему в самые темные времена его жизни. Уличный музыкант, конечно же, ей не верит и периодически изображает некоего Гринча, ненавистника всех этих праздников. Вот только кот Боб молчит и старается не участвовать в конфликте, хотя мы и так знаем, что он не против рождественских песен и яркой ёлки (правда, вот это под вопросом).

Джеймсу никогда не удавалось удачно отметить Рождество: чтобы был теплый дом, еда и приятная компания. Жизнь на улице не предоставляла таких изысков, поэтому все праздники проходили на холодных улицах Лондона в одиночестве. Просто у Боуэна не было тогда Боба, но теперь пора немного измениться хотя бы для этого пушистого рыжего существа. Меняться Джеймс не собирается, а только еще сильнее натягивает маску зеленого ворчуна.

Каждый год кинотеатры и онлайн-платформы предоставляют разный праздничный контент специально для тех, кто уже развесил всевозможные украшения, но так и не получил должного настроения. Такие люди отправляются за новой порцией эмоций, надеясь наконец-таки окунуться в эту рождественскую и новогоднюю атмосферу. Джеймс, как и эти зрители, гуляет по любимым улицам Лондона, словно призрак. Огоньки, мишура и разные атрибуты праздника развешены по жилым домам, магазинам и фонарям, но среди них герой выглядит чужим и одиноким. У него даже ёлки дома не было, пока его подруга не принесла свою. Для него это все рутина, обычный день, который, возможно, отличается от других только тем, что больше прохожих кинет ему монетку за его музыку.

Рождество кота Боба

В прошлом году роль Гринча исполняла Эмилия Кларк в фильме «Рождество на двоих» Пола Фига. Она ходила в костюме эльфа 24/7, потому что работала в круглогодичном магазине рождественских товаров, и сам праздник уже сидел у нее в печенках. В картине также одну из главных ролей играл район Covent Garden, где собираются уличные артисты, показывающие свои номера. Там и проводит больше всего времени сам Джеймс в надежде заработать достаточно фунтов, чтобы заплатить за электричество.

Однако это не единственная схожесть обоих фильмов. Каждый по-своему пытается высказаться на тему социальной помощи бездомным и обычным рабочим людям. В «Рождестве на двоих» еще очень кстати упоминался Brexit и ужасное отношение к мигрантам, но все закончилось почти бродвейским исполнением культовой песни Джорджа Майкла. В «Рождестве кота Боба» очень мало поэзии, и все серьезные темы проговариваются через призму прозы где-то в диалогах и эмоциях. Так, Джеймс и его подруга обсуждают, что где-то сейчас люди накрывают на стол и их посиделки похожи на пир, а кто-то сидит на консервах и полуфабрикатах в маленькой комнате, в которой ютятся пять человек. «Мы же здесь, прямо перед их глазами», – заявляет Боуэн и еще больше расстраивается из-за такой горькой правды жизни. Никому нет дела до них, поэтому какие-то бесчеловечные люди даже умудряются обокрасть приют для бездомных.

Рождество кота Боба

Социальная тема пытается не угнетать, так как это фильм про Рождество, в первую очередь. Да и про это было сказано достаточно в предыдущей истории про Джеймса и Боба. Уличный музыкант идет наперекор праздничному настроению, но потом осознает, что Рождество совершенно не в этих песнях, декорациях, еде и ёлке – а в возможности провести праздник с любимыми и близкими. Иронично и даже немного больно это звучит, когда во время пандемии не каждый может себе позволить такой отдых. Тем более в Британии только что запретили путешествовать по стране во время праздников, поэтому фильм пройдётся ножом по сердцу многим из граждан. Однако, если у вас есть кот или просто любимый домашний питомец, вы не пропадете. Джеймс уж точно это знает.

«Рождество кота Боба» понравится всем, кто предпочитает смотреть разного рода рождественские и новогодние фильмы, где не надо много думать. Такая картина больше подходит для просмотра дома, но в кинотеатре магия кино полностью изменит ваше ощущение, и, скорее всего, вы снова полюбите Новый год.

Ася Заболоцкая