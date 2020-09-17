Наша рецензия

Вероника Хенли — известная писательница и активистка, отстаивающая права афроамериканских женщин. Ее книги продаются огромными тиражами, а выступления и дискуссии с белыми политиками на крупных телеканалах вызывают резонанс. После очередной лекции в крупном городе она отправляется на ужин с подругами, но просыпается не в своем номере, а в настоящем аду, где ожило прошлое. В этом странном месте воссоздали быт времен Гражданской войны в США. Хенли становится рабыней на плантации…