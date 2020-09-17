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Антебеллум Антебеллум
Киноафиша Фильмы Антебеллум Отзывы о фильме «Антебеллум»
Antebellum Антебеллум 2020 / США
5.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Отзывы о фильме «Антебеллум»

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Наша рецензия

Вероника Хенли — известная писательница и активистка, отстаивающая права афроамериканских женщин. Ее книги продаются огромными тиражами, а выступления и дискуссии с белыми политиками на крупных телеканалах вызывают резонанс. После очередной лекции в крупном городе она отправляется на ужин с подругами, но просыпается не в своем номере, а в настоящем аду, где ожило прошлое. В этом странном месте воссоздали быт времен Гражданской войны в США. Хенли становится рабыней на плантации…

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lushkazara 17 сентября 2020, 17:44
Больше не пойду смотреть фильм этих режиссеров и сценаристав .🤮
17 сентября 2020, 17:44 Ответить
leo-bala 20 сентября 2020, 10:54
Фильм БОМБА
Рекомендую
20 сентября 2020, 10:54 Ответить
Оксана Анатольевна Перцева 21 сентября 2020, 07:49
Расистам смотреть не стоит. Детям до 14 лет, тоже. Ожидала чего-то мистического. Но оказалось ещё неожиданнее. Фильм понравился.
21 сентября 2020, 07:49 Ответить
Pelmen1213olejan 22 сентября 2020, 22:59
Оценка
Современные фильмы стали до тошноты задевать темы расизма.
22 сентября 2020, 22:59 Ответить
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