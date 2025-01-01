«Поднятие уровня в одиночку» — это игра, «Человек-бензопила» — мясо: а вот новая «Алиса в стране чудес» теперь тронет за психику

«Забываешь дышать»: фанаты ставят 9,1 новому аниме «Истребитель демонов: Бесконечный замок», но за что?

В Турции эти сериалы смотрели больше остальных: вы вряд ли ожидаете увидеть эти названия в списке

Квентин Тарантино назвал этот культовый комедийный сериал своим любимым ситкомом: в России его обожают

Воскресший батя, предательство Беловой: что станет с Семеновым в 8 сезоне «Невского» — Васильев молчит, но все ясно и без него

У диснеевского мультика про «Винни-пуха» жуткая подоплека: связано с животными

Без Бориса Бритвы, но с Максом и Гусем: если бы Гай Ричи был русским, он бы точно снял этот сериал

«Прорыва в карьере не случилось»: Васильев отказался сниматься в «Невском» — назвал очередным «сериалом про ментов», но чудом передумал

Чипсы, паста или… самолеты? Угадайте, что рекламировали 5 популярных фильмов СССР (тест)

В составе Мексика, США и Канада: как в мире «Голодных игр» появился Панем