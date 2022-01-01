Наша рецензия

Поиск добровольцев на ночную подработку выявляет в полицейском участке самых отчаявшихся. Эрик (Грегори Гадебуа), раздражительный мужчина средних лет, не торопится домой к надоедливой супруге, с которой он перестает ругаться, кажется, только когда спит. Виржини (Виржини Эфира) обременена вестью о раннем сроке беременности, и хотя решение об аборте принято окончательно и бесповоротно, ситуация все равно гложет и заставляет время от времени заторможенно смотреть в одну точку. Аристида (Омар Си),…