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Ночной конвой Ночной конвой
Киноафиша Фильмы Ночной конвой Отзывы о фильме «Ночной конвой»
Police / Night Shift Ночной конвой 2019 / Франция
4.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Отзывы о фильме «Ночной конвой»

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Поиск добровольцев на ночную подработку выявляет в полицейском участке самых отчаявшихся. Эрик (Грегори Гадебуа), раздражительный мужчина средних лет, не торопится домой к надоедливой супруге, с которой он перестает ругаться, кажется, только когда спит. Виржини (Виржини Эфира) обременена вестью о раннем сроке беременности, и хотя решение об аборте принято окончательно и бесповоротно, ситуация все равно гложет и заставляет время от времени заторможенно смотреть в одну точку. Аристида (Омар Си),…

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