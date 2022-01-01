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Проклятый дом 2 Проклятый дом 2
Киноафиша Фильмы Проклятый дом 2 Отзывы о фильме «Проклятый дом 2»
Girl on the Third Floor Проклятый дом 2 2019 / США
4.6 Оцените
10 голосов
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Отзывы о фильме «Проклятый дом 2»

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Дон приезжает в пригород подлатать только что купленный дом. В мегаполисе он оставляет как свое прошлое, полное темных дел, распутства и затяжного алкоголизма, так и беременную супругу, которая вот-вот должна переехать вслед за ним, как только ремонт будет закончен. От работы мужчину отвлекает сначала соседка напротив, по совместительству пастор протестантской церкви, желающая познакомиться и просветить соседа. Затем привлекательная блондинка постучится в дверь и зайдет в своих намерениях…

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