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Дон приезжает в пригород подлатать только что купленный дом. В мегаполисе он оставляет как свое прошлое, полное темных дел, распутства и затяжного алкоголизма, так и беременную супругу, которая вот-вот должна переехать вслед за ним, как только ремонт будет закончен. От работы мужчину отвлекает сначала соседка напротив, по совместительству пастор протестантской церкви, желающая познакомиться и просветить соседа. Затем привлекательная блондинка постучится в дверь и зайдет в своих намерениях…