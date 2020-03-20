«Human Lost: Исповедь неполноценного человека»: Рецензия Киноафиши

В недалеком будущем наука смогла остановить смерть. Теперь все люди могут не думать о болезнях и возможности отправиться на тот свет в первые 120 лет. Такое стало возможным благодаря системе S.H.E.L.L. — вживления в тело нанороботов, способных регенерировать органы и устранять любые дефекты. Цена столь долгой жизни оказалась высока: социальное расслоение, бедность, постоянно ухудшающаяся экология и потеря смысла жизни, превратившейся для некоторых в рутину и поиск острых ощущений. С новым общественным договором согласны далеко не все. Масао Хорики — террорист, видящий иной путь развития. Он раздает жителям Токио таинственное вещество, позволяющее достичь эйфории и отключиться от S.H.E.L.L. Принявшие препарат теряют связь с системой и навечно превращаются в жутких монстров, движимых лишь жестокими инстинктами.

Human Lost: Исповедь неполноценного человека

Война за разное будущее могла продолжаться долгие годы, если бы не Оба Ёдзу, простой художник с нищих окраин, мечтающий покончить с собой. Каждый день его мучают ночные кошмары, от которых не удается спрятаться даже в творчестве. Поддавшись сладким речам о поиске себя, он превратится в монстра и сможет переписать историю. Ёдзу — первый, кто вернет человеческий облик и создаст новый эталон жизни, способный определить дельнейший путь общества. Будет ли это светлое будущее, обещанное системой S.H.E.L.L., или людям нужно дать окончательно обезумить, превратив их в монстров, чтобы возродить из пепла? Этот выбор станет ключевым для истории, замешивая любовь, предназначение и правительственные интриги.

Само наполнение типично для киберпанка. Мегаполисы, неон, загрязнение, изолированное правительство и долгая жизнь, которая лишь множит проблемы, так и не решая старых. Доживая до заветных 120 лет, человека отключают от системы S.H.E.L.L., практически превращая в отброса, доживающего последние годы. Постепенно мир обрастает все новыми деталями, а происходящему становится тесно в рамках одного анимационного фильма. Хочется увидеть простые истории о разных слоях общества, глубже погрузиться в мотивы и понять, почему в какой-то момент идеи гуманизма пошли в разрез с интересами жителей. Небольшая порция объяснений кроется в пафосных речах. Сначала — злодея Масао Хорики, мечтающего переманить избранного на свою сторону, построив новое человечество на обломках старого. Затем — полицейской Йошико Хиираги, противостоящей этим радикальным идеям. Она верит в наступление светлого будущего, в котором удастся победить оставшиеся проблемы и сделать всех счастливыми. Оба взгляда называются эталонами здоровья, грубо разделяя мир на черное и белое.

Human Lost: Исповедь неполноценного человека

Истина как всегда где-то посередине. Избранный Оба Ёдзу должен сместить устоявшийся на долгие годы баланс равновесия двух систем. Он способен превращаться в демона, уничтожающего опасных монстров, прозванных потерянными, но для перерождения ему нужно умереть. Каждый раз принося себя в жертву ради высшей цели, Ёдзу надеется вернуться в привычный облик, не утратив человечность и не навредив окружающим людям. Правда, главное сражение будет происходить не на улицах Токио, а в недрах его души. Во второй половине разговоры уступят месту экшену, позволив с новым рвением отстаивать свои убеждения, за которые придется платить жизнями простых горожан. Все обретет невероятный масштаб, с толпами потерянных, огромными монстрами, правительственными заговорами и уничтоженным мегаполисом.

Режиссером «Human Lost» стал Фуминори Кидзаки, один из создателей мультсериала «Афросамурай». Американо-японский стиль практически не заметен в новой работе. Визуально происходящее напоминает продолжение «Призрака в доспехах», сместившего акцент с размышлений о том, что делает человека человеком, в сторону более сложных и возвышенных материй предназначения. В этот раз технологии становятся не новым ответом, а слишком хрупким фундаментом общества, который легко разрушить дремлющей животной природой.

Human Lost: Исповедь неполноценного человека

«Human Lost» понравится не только поклонникам японского анимационного стиля, но и жанра киберпанка. Последним, правда, стоит быть осторожнее. Это будущее не только о реалистичной холодности и суровой безразличности. Их дополняют демоны и монстры, больше похожие на простые метафоры. Картина будет интересна новым взглядом на ближайшие проблемы, показывая, как простые решения и ложные технологические идеалы могут идти вразрез с естественной природой человека.

Константин Киценюк