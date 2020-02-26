Наша рецензия

В недалеком будущем наука смогла остановить смерть. Теперь все люди могут не думать о болезнях и возможности отправиться на тот свет в первые 120 лет. Такое стало возможным благодаря системе S.H.E.L.L. — вживления в тело нанороботов, способных регенерировать органы и устранять любые дефекты. Цена столь долгой жизни оказалась высока: социальное расслоение, бедность, постоянно ухудшающаяся экология и потеря смысла жизни, превратившейся для некоторых в рутину и поиск острых ощущений. С новым…