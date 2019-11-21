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Робокар Поли: Приключение в Брумтауне Робокар Поли: Приключение в Брумтауне
Киноафиша Фильмы Робокар Поли: Приключение в Брумтауне Отзывы о мультфильме «Робокар Поли: Приключение в Брумтауне»
Robocar Poli Робокар Поли: Приключение в Брумтауне 2019 / Корея
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Отзывы о мультфильме «Робокар Поли: Приключение в Брумтауне»

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tibloko2006 21 ноября 2019, 11:10
Оценка
Сейчас сидим в кино на якобы премьере на большом экране. Эти серии мы уже видели, какая премьера! И про вредного путешественника, устроившего пожар, и про браконьеров! Отдать 500 рублей за то, что уже смотрели. Считаю это надувательством!
21 ноября 2019, 11:10 Ответить
Evgeny Illonen 24 ноября 2019, 08:14
Если ваш ребенок смотрел мультик про робокара дома,можете не идти !!!!!!!! Это не премьера! А обычный сборник мультов,а не полномеиражка ! Не теряйте своего времени и денег!
24 ноября 2019, 08:14 Ответить
ollga1983 1 декабря 2019, 18:05
Оценка
Присоединяюсь к предыдущим отзывам. Ни какая это не премьера! Из 6 серий ребенок смотрел 4, причем еще в начале года! А 2 "новые" серии (первая и последняя) вообще нечто, песенки (точнее перевод корейских). Отзывы прицельно не искала, понадеявшись, что если пишут, что "премьера", действительно должны быть новые мульты. Не тратьте свои деньги на "это"!
1 декабря 2019, 18:05 Ответить
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