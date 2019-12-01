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Робокар Поли: Приключение в Брумтауне Робокар Поли: Приключение в Брумтауне
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Robocar Poli

Робокар Поли: Приключение в Брумтауне, 2019

2019 / Корея
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О фильме

Отважная команда машинок-спасателей во главе с Поли стоит на страже порядка городка Брумтаун.

мало голосов Оцените
5 голосов
Продолжительность 1 час 2 минуты
Год выпуска 2019
Возраст 0+
Прокатчик LOONAFILM
Режиссер
Джун Янг Йом
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Робокар Поли: Приключение в Брумтауне 2 постера
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Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
ollga1983 1 декабря 2019, 18:05
Присоединяюсь к предыдущим отзывам. Ни какая это не премьера! Из 6 серий ребенок смотрел 4, причем еще в начале года! А 2 "новые" серии… Читать дальше…
tibloko2006 21 ноября 2019, 11:10
Сейчас сидим в кино на якобы премьере на большом экране. Эти серии мы уже видели, какая премьера! И про вредного путешественника, устроившего пожар,… Читать дальше…
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