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Робокар Поли: Приключение в Брумтауне
Robocar Poli
Робокар Поли: Приключение в Брумтауне, 2019
2019 / Корея
Трейлер
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Трейлеры
Жанр:
анимация
детский
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О фильме
Отважная команда машинок-спасателей во главе с Поли стоит на страже порядка городка Брумтаун.
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мало голосов
Оцените
5
голосов
Продолжительность
1 час 2 минуты
Год выпуска
2019
Возраст
0+
Прокатчик
LOONAFILM
Режиссер
Джун Янг Йом
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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Отзывы о мультфильме
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ollga1983
1 декабря 2019, 18:05
Присоединяюсь к предыдущим отзывам. Ни какая это не премьера! Из 6 серий ребенок смотрел 4, причем еще в начале года! А 2 "новые" серии…
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tibloko2006
21 ноября 2019, 11:10
Сейчас сидим в кино на якобы премьере на большом экране. Эти серии мы уже видели, какая премьера! И про вредного путешественника, устроившего пожар,…
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