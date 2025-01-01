Меню
Йеспер Грот
Jesper Groth
Йеспер Грот
Йеспер Грот
Jesper Groth
Дата рождения
31 января 1989
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Эрёскёбинг, Дания
Популярные фильмы
6.6
Империя
(2023)
6.5
Персона нон грата
(2021)
0.0
Школа медсестер
(2018)
6.6
Империя
Viften
комедия, драма, исторический
2023, Дания / Испания / Швеция
6.5
Персона нон грата
Hvor kragerne vender
драма, комедия
2021, Дания
Школа медсестер
драма
2018, Дания
