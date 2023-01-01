Плохие новости: ледовое шоу Авербуха возобновят при одном условии

Мать Алины Кабаевой известна за границей: в России красавицу мало кто видел (фото)

Чеченский любовник предпочел Собчак другую: обомлеете, узнав, с кем он жил

Личная «тюрьма»: как выглядит дом, в котором живет запертой Эдита Пьеха

Это позор: женщинам в возрасте 45+ лучше забыть о трех популярных стрижках

Тест «Головоломка»: кто управляет вашим разумом?

Кого признали певицей номер один в России: удивитесь, но не Долину

Известный артист намекнул на причастность к гибели Шатунова: под угрозой дети звезды

Запомнил пухлощекой малышкой: участь сестры Космоса из «Бригады» доводит до слез

Их ждет счастливое будущее: три удачных имени для женщин

Принято считать, что эту сказку царской России украли у иностранцев: популярный миф опровергли