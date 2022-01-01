Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Владимир Крылов
Владимир Крылов
О персоне
Фильмография
Владимир Крылов
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
9 апреля 1980
Возраст
42 года
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Ленинград (Санкт-Петербург), СССР (Россия)
Рост
181 см
Биография Владимира Крылова
Развернуть
Фильмография Владимира Крылова
Прыг-скок: В поисках сокровищ
анимация, семейный
2020, Казахстан / Россия
0.0
Кому это нужно
короткометражный
2015, Россия
0.0
В ожидании чуда
мелодрама, комедия, сказка
2007, Россия
7.0
История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж
мелодрама, драма
1966, СССР
7.0
Все фильмы
Related video
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь