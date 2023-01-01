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Чужие среди нас
Киноафиша Фильмы Чужие среди нас Чужие среди нас, 1988: актеры и роли
They Live Чужие среди нас 1988 / США
7.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Чужие среди нас, 1988: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Карпентер Джон Карпентер John Carpenter
В ролях
Кит Дэвид Кит Дэвид Keith David Мег Фостер Мег Фостер Meg Foster Питер Джейсон Питер Джейсон Peter Jason Сай Ричардсон Сай Ричардсон Sy Richardson Сьюзэн Барнс Susan Barnes
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