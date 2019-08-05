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Седьмой пробег по контуру земного шара
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Seven laps around the Globe

Седьмой пробег по контуру земного шара, 2019

2019 / Россия
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15 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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О фильме

Главный герой Михаил более 30 лет работает на автотранспортном предприятии. Живет там же, в мастерской при заводе. У него есть любимая дочь – она ждет ребенка; любимое дело – писать картины и любимый автомобиль «Жигули» небесного цвета. Кладовщица Наташа предлагает ему сделку: сдать хранящийся на складе еще с советских времен металл в пункт приема металлолома, а деньги разделить пополам. Михаил поначалу отказывается, но пожалев Наташу, соглашается и в нагруженной металлом машине отправляется в пункт приема. Там его задерживают сотрудники полиции. Чтобы избежать судебного разбирательства, Михаил обращается к директору предприятия с просьбой не подавать заявление о хищении. Директор идет на примирение, но увольняет Михаила. Он остается без работы и жилья.

 

5.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2019
Премьера в мире 5 августа 2019
Режиссер
Виталий Суслин
В ролях
Анна Махлина
Александр Карнаушкин
Галина Чурилова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Седьмой пробег по контуру земного шара 2 постера
Окно в Европу Приз им. Саввы Кулиша
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