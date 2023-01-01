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Виталий Суслин
Vitaly Suslin
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Персоны
Виталий Суслин
Виталий Суслин
Vitaly Suslin
Дата рождения
22 июля 1986
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Нововоронеж, Россия
Популярные фильмы
Голова. Два уха
(2017)
6.214286
Седьмой пробег по контуру земного шара
(2019)
5.6
Папье-Маше
(2020)
5.1666665
Фильмография Виталий Суслин
Жанр
Все
Драма
Комедия
Год
Все
2022
2020
2019
2017
Все
4
Фильмы
4
Сценарист
1
Режиссер
4
Верблюжья дуга
Верблюжья дуга
драма
2022, Россия
Билеты
5.2
Папье-Маше
комедия, драма
2020, Россия
5.6
Седьмой пробег по контуру земного шара
Seven laps around the Globe
драма
2019, Россия
6.2
Голова. Два уха
комедия
2017, Россия
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