Наша рецензия

С тех пор, как Аким (Эдди Мерфи), наследник африканского королевства Замунда, убежал в Америку и нашел там себе невесту (Шэри Хидли), прошло тридцать лет. Старый король (Джеймс Эрл Джонс) умирает, Аким восходит на престол, но вот беда: они с королевой родили трех прекрасных дочек. А трон Замунды, по традиции, наследуется только по мужской линии. Тут еще и диктатор соседней страны, генерал Иззи (Уэсли Снайпс), облизывается на земли Замунды. Дело идёт к государственному кризису, и тут выясняется,…