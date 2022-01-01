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Поездка в Америку 2 Поездка в Америку 2
Киноафиша Фильмы Поездка в Америку 2 Отзывы о фильме «Поездка в Америку 2»
Coming 2 America Поездка в Америку 2 2020 / США
5.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Отзывы о фильме «Поездка в Америку 2»

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Наша рецензия

С тех пор, как Аким (Эдди Мерфи), наследник африканского королевства Замунда, убежал в Америку и нашел там себе невесту (Шэри Хидли), прошло тридцать лет. Старый король (Джеймс Эрл Джонс) умирает, Аким восходит на престол, но вот беда: они с королевой родили трех прекрасных дочек. А трон Замунды, по традиции, наследуется только по мужской линии. Тут еще и диктатор соседней страны, генерал Иззи (Уэсли Снайпс), облизывается на земли Замунды. Дело идёт к государственному кризису, и тут выясняется,…

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