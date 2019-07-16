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TheatreHD: Комеди Франсез: Двенадцатая ночь
Отзывы о фильме «TheatreHD: Комеди Франсез: Двенадцатая ночь»
La nuit des rois ou tout ce que vous voulez
TheatreHD: Комеди Франсез: Двенадцатая ночь
2018 / Франция
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Евгений Есин
16 июля 2019, 08:54
Второй раз смотрю этот спектакль и второй раз убеждаюсь что англичане неправильно ставят Шекспира. Нет, наверное трагедии можно им оставить, я всё равно на них засыпаю, а вот комедии, особенно те что про любовь пусть все ставят в "Комеди Франсез". Двенадцатая ночь. Дело то за малым было. Достаточно было перестать видеть в произведении классическую книгу и разглядеть милую, наивную, по доброму трагичную и полную жизни историю.То есть такую как раз, как сама любовь, о которой история. Разглядеть и показать её зрителю со всей фантазией и размахом, на которые только способны создатели. Кстати о размехе - тут есть эпизод с размахиванием тем чем размахивать не принято, но чёрт возьми если и есть один единственный случай когда такое уместно, то это как раз он! Во всяком случае я досматривал её из под кресла. Наверное у меня дурной вкус))).
Есть ещё кусочек с быквальным зачитыванием сегодняшних новостных выпусков. Да нам со сцены рассказывают о протестах "Желтых жилетов". И вы не поверите - это тоже дико смешно. Действие настолько пышет жизьню и переливается всеми её красками что кажется его невозможно испортить ничем!
Даже начинается всё необычно. С пляжа, на котором резвятся две обезьяны, а посередине стоит трон. Дальше прямо по подиуму протянутому в зал на сцену входит герцог Орсино и тот образ который воплотил актёр его сыгравший для меня теперь навсегда останется эталоном страдающего от безнадёжной и безответной любви человека. Один только непередаваемый взгляд и потеряный вид! Одна только походка сломленного человека! К тому моменту не прозвучало ещё ни одной фразы, а уже столько сказано. Дальше на сцене появляется трио музыкантов и начинают играть и петь. Как же хорошо в этом спектакле поют! Хочется чтобы эти песенные вставки длились вечно.
Осталось пожалуй рассказать о том как показана сама любовь, с её муками, сомнениями, признаниями, отказами, мечтами и милыми глупостями. К сожалению это надо видеть, или я просто никакой рассказчик. Тут на мой вкус лучшая из виденных мною комбинация жестов, походок уверенных и на подламывающихся от слабости ногах разных взглядов и слов слов слов... Слов пылких и надменных, уверенных и сомневающихся, добрых и злых, покровительственных и раболепных... Многие я не упомянул, потому что и слов таких не знаю))).
Три часа пролетаю как одна минута. Однако в конце нас ждёт гениальная финальная сцена - "любовь пятерых". Любите друг друга, это главное в жизни! И не останавливайтесь ни перед чем - любовь способна предодолеть все преграды, всё стерпит и всё поймёт!
16 июля 2019, 08:54
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Есть ещё кусочек с быквальным зачитыванием сегодняшних новостных выпусков. Да нам со сцены рассказывают о протестах "Желтых жилетов". И вы не поверите - это тоже дико смешно. Действие настолько пышет жизьню и переливается всеми её красками что кажется его невозможно испортить ничем!
Даже начинается всё необычно. С пляжа, на котором резвятся две обезьяны, а посередине стоит трон. Дальше прямо по подиуму протянутому в зал на сцену входит герцог Орсино и тот образ который воплотил актёр его сыгравший для меня теперь навсегда останется эталоном страдающего от безнадёжной и безответной любви человека. Один только непередаваемый взгляд и потеряный вид! Одна только походка сломленного человека! К тому моменту не прозвучало ещё ни одной фразы, а уже столько сказано. Дальше на сцене появляется трио музыкантов и начинают играть и петь. Как же хорошо в этом спектакле поют! Хочется чтобы эти песенные вставки длились вечно.
Осталось пожалуй рассказать о том как показана сама любовь, с её муками, сомнениями, признаниями, отказами, мечтами и милыми глупостями. К сожалению это надо видеть, или я просто никакой рассказчик. Тут на мой вкус лучшая из виденных мною комбинация жестов, походок уверенных и на подламывающихся от слабости ногах разных взглядов и слов слов слов... Слов пылких и надменных, уверенных и сомневающихся, добрых и злых, покровительственных и раболепных... Многие я не упомянул, потому что и слов таких не знаю))).
Три часа пролетаю как одна минута. Однако в конце нас ждёт гениальная финальная сцена - "любовь пятерых". Любите друг друга, это главное в жизни! И не останавливайтесь ни перед чем - любовь способна предодолеть все преграды, всё стерпит и всё поймёт!
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