Наша рецензия

Заснеженная Норвегия, горная местность, где множество дорог проходит через туннели. Здесь всё движение зависит от чистящей техники и спасателей. Но однажды случается трагедия: после аварии в девятикилометровом туннеле начинается пожар. Техника не может пробиться через снежные преграды, и вся надежда только на небольшую группу спасателей, которые готовы зайти с обратной стороны. Норвежские фильмы — нечастые гости на российских экранах. Но вовсе не из-за их качества. Просто в этой стране…