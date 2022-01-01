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Туннель. Опасно для жизни Туннель. Опасно для жизни
Киноафиша Фильмы Туннель. Опасно для жизни Отзывы о фильме «Туннель. Опасно для жизни»
Tunnel Туннель. Опасно для жизни 2020 / Норвегия
7.9 Оцените
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Отзывы о фильме «Туннель. Опасно для жизни»

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Заснеженная Норвегия, горная местность, где множество дорог проходит через туннели. Здесь всё движение зависит от чистящей техники и спасателей. Но однажды случается трагедия: после аварии в девятикилометровом туннеле начинается пожар. Техника не может пробиться через снежные преграды, и вся надежда только на небольшую группу спасателей, которые готовы зайти с обратной стороны. Норвежские фильмы — нечастые гости на российских экранах. Но вовсе не из-за их качества. Просто в этой стране…

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