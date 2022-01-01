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Archive Мой создатель 2020 / США
6.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Отзывы о фильме «Мой создатель»

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Наша рецензия

Недалекое будущее. В мире наблюдается противостояние корпораций за сферы влияния, а технологии сделали значительный шаг вперед. Теперь можно создавать сложный искусственный интеллект и многофункциональных роботов, упрощающих человеческую жизнь. Одной из самых передовых разработок первой половины XXI века стал «Архив». Он позволяет хранить сознание недавно умершего человека и общаться с ним на протяжении 3 лет, чтобы постепенно примириться с тяжелой утратой. Джордж, талантливый…

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