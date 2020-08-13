«Мой создатель»: Рецензия Киноафиши

Недалекое будущее. В мире наблюдается противостояние корпораций за сферы влияния, а технологии сделали значительный шаг вперед. Теперь можно создавать сложный искусственный интеллект и многофункциональных роботов, упрощающих человеческую жизнь. Одной из самых передовых разработок первой половины XXI века стал «Архив». Он позволяет хранить сознание недавно умершего человека и общаться с ним на протяжении 3 лет, чтобы постепенно примириться с тяжелой утратой. Джордж, талантливый ученый, воспользовался этой услугой и отправился работать на секретный объект, расположенный в удаленном от города японском лесу. Здесь он может без лишних глаз проводить эксперименты в надежде создать новое тело и загрузить в него сознание погибшей жены. Срок хранения данных в «Архиве» подходит к концу, и времени осталось совсем мало.

Мой создатель

«Мой создатель» — бюджетная и неторопливая фантастическая драма о попытках убежать от гнетущего одиночества. Столь неспешный темп отлично передает чувства героя, согласившегося на полное уединение. Он практически лишил себя человеческого общения, а компанию ему составляют лишь собственные изобретения. Все жертвы во имя высшей цели — подарить второй шанс любимой девушке. Хотя в итоге эти благие намерения произрастают из эгоизма, страха и чувства вины. Мы глубоко погружаемся в отрешенность и депрессию главного героя, наказывающего себя за прошлое. История имеет довольно рваное повествование. Кажется, что в фильме постоянно не хватает мелких деталей, связывающих сцены. Как будто мы постоянно отвлекаемся и упускаем что-то важное. В финале почти все встанет на свои места и получит логическое объяснение.

Следуя законам жанра, фильм хочет вести сложные разговоры: о воспоминаниях, понимании человеческой природы, семье, отношениях, депрессии, ревности и одиночестве в декорациях холодного технологичного будущего. «Мой создатель» пытается выглядеть сложной философской картиной, обозначая широкий спектр собственных размышлений, но не готов к обстоятельному разговору. Почти все забывается после финальной развязки, которая перетягивает на себя все внимание и переворачивает историю с ног на голову. По дороге нам будут давать очень много ложных подсказок в надежде усилить заключительный твист. Но стоит ли он этого ожидания?

Мой создатель

Да, если вы готовы пойти на небольшие уступки. Нужно приготовиться, что заснеженные лесные пейзажи с чарующим водопадом запомнятся больше местных технологий. Дизайн передовых устройств будущего выглядит чуть эффектнее русского робота Федора. Их созданию также уделено слишком мало внимания. Большую часть времени мы будем наблюдать довольно однотипные помещения секретной станции с постоянно напряженным и немногословным персонажем. Красивые панорамы и будни инженера разбавляют флешбэки, где он еще был счастлив и не ценил эти короткие минуты. Визуальная простота и некоторая скудность перекликаются с меланхолией в душе главного героя, но все равно стоят в стороне и скорее наблюдают за ним. Самой главной скидкой станет финал. Вы догадаетесь о нем раньше, если хоть немного знакомы с жанром и любите фантастику. Но даже раскусив этот поворот, ему все равно удастся сработать и достигнуть желаемой цели.

Мой создатель

«Мой создатель» — неоднозначная картина. С одной стороны, это история упущенных возможностей, с другой — довольно понятная фантастика, которая оказывается значительно проще, чем хочет казаться. Весь этот напускной лоск забывается после шокирующей развязки. Главное — быть готовым к медленному повествованию, практически лишенному ярких событий, и очень густой атмосфере безысходности. Это далеко не лучший представитель жанра, но точно один из самых запоминающихся фантастических фильмов года. У поклонников просто нет альтернатив, все остальные смогут насладиться красивыми пейзажами, эффектным финалом и поразмышлять о проблемах, наступающих нам на пятки.

Константин Киценюк