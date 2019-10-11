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Гундерманн
Киноафиша Фильмы Гундерманн Отзывы о фильме «Гундерманн»
Gundermann Гундерманн 2018 / Германия
7.4 Оцените
12 голосов
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Отзывы о фильме «Гундерманн»

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Daryna Dei 11 октября 2019, 10:06
Оценка
Біографічний фільм про працівника копальні та за сумісництвом музиканта.
А ще про амбітну людину зі складним характером.
Про ідейну особистість, що вигнали з партії і яка співпрацювала зі Штазі. Без чорного чи білого, а з усієї гаммою сірих відтінків, що могли міститися в душі та житті людини 70-90 роках у східній Німеччині.
Окрім складної долі Ґерхарда Ґундерманна, режисер Андреас Дрезен сповнив фільм символістичними нюансами,такі як ваза для фруктів, що кілька разів знаково з’являється у стрічці, череп з мечем на тлі простягнутої для примирення руки. А художньо відзняті краєвиди копальні та велетенського екскаватора для мене вони стали найкрасивішими сценами у фільмі.
Дії стрічки постійно перебігать з 70х у 90ті і не одразу все вкомпоновується в голові - лише під кінець фільму вони набувають повного значення. Як виявилося, не я одна тільки на другій годині фільму зрозуміла, ким є його дружина. Що правда, одне питання лишилося не роз’ясненим: де ділися її старші діти?
11 октября 2019, 10:06 Ответить
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