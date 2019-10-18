Наша рецензия

Билли давно живет в Нью-Йорке, ее американский английский идеален, а китайский по вполне понятным причинам хромает. Она начинающая и талантливая писательница, и ее повседневные заботы совершенно типичны для людей схожего интеллектуального круга: получить бы модную стипендию, вовремя найти деньги на оплату аренды, на выходных вежливо выслушать нравоучительную тираду от предков о том, что пора бы уже взяться за ум. А в целом, конечно, главная ее цель ― безбедно жить в свои 30 так, чтобы было что…