После «Зимородка» не узнаете: Netflix покажет Демира с новой стороны — это вам не бабник Ферит

Дело не в вере: настоящая причина, почему Ниляй из «Клюквенного щербета» всё время ходит в платке

Только тот, кто смотрел все фильмы Тарантино, отгадает 6 картин по 1 кадру: остальные едва наберут и 2 верных ответа (тест)

Тили-тили-тест: выросшие на советском кино точно вспомнят имена 5 героев, глядя на их жен

Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций

Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком

Штирлица из «17 мгновений весны» узнают многие: но вспомните ли вы еще 5 фильмов СССР по героям в солнцезащитных очках? (тест)

Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде

«Разухабистый мусор»: Вуди Харрельсон снялся в одном из самых бредовых фильмов о России — с баяном, продажной милицией и тостом «за нефть!»

«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят