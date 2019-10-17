«Прощание»: Рецензия Киноафиши

Билли давно живет в Нью-Йорке, ее американский английский идеален, а китайский по вполне понятным причинам хромает. Она начинающая и талантливая писательница, и ее повседневные заботы совершенно типичны для людей схожего интеллектуального круга: получить бы модную стипендию, вовремя найти деньги на оплату аренды, на выходных вежливо выслушать нравоучительную тираду от предков о том, что пора бы уже взяться за ум. А в целом, конечно, главная ее цель ― безбедно жить в свои 30 так, чтобы было что вспомнить. И тут как гром среди ясного неба появляются новости ― китайская бабушка Билли Най Най больна. Билли в смятении, а тут еще и все семейство совершенно не намерено сообщать любимой бабушке о диагнозе ― а, собственно, зачем? В китайской жизненной традиции полезнее дать человеку возможность без тяжелых мыслей прожить остаток дней, пусть и ценой полнейшего неведения, чем открыть правду и заставить больного нести ее на своих хрупких плечах столь недолгий срок. Все это очень не нравится Билли, уже давно смотрящей на мир западными глазами, и она решает купить билет в Китай, чтобы на месте как следует разобраться с происходящим.

Прощание

Создательницу фильма Лулу Ванг очень занимает вопрос о том, что такое ложь во спасение и не сильно ли раздуто ее благотворное влияние. Это и не удивительно: она сама, как и главная героиня, живет в отрыве от своих азиатских корней, погружена в западную культуру. И по сути то, что беспокоит Билли на протяжении всего фильма, конечно, беспокоит ее саму: что такого дает ложь, на что не способна пусть горькая, но правда? И как потом будет чувствовать себя твоя собственная совесть? Любопытно, что один такой вопрос влечет за собой целый клубок других.

Ситуация, в которой все зачем-то так абсурдно врут, придумывая устроить свадьбу, чтобы собрать всех родственников вместе, кажется ужасно комичной. Да и, в конце концов, кто в нее действительно поверит? Если и сама Най Най когда-то таким же образом соврала своему близкому родственнику про его смертельное заболевание, лишь бы тот безмятежно, насколько это возможно, прожил оставшиеся месяцы. Но чем дальше, тем больше понимаешь, что западные этические каноны в консервативном восточном мире просто неприменимы ― и перед этим фактом сдается и сама Билли. В чужом монастыре не нужен свой собственный устав, а раз заехал в гости, будь добр, играй по местным правилам.

Ну и конечно, Ванг справедливо увлечена вопросом национальной идентичности: она эмоционально вопрошает, где настоящий дом Билли ― а в первую очередь, и ее собственный. Два часа фильма становятся ее глубоким переживанием на тему того, можно ли чувствовать себя дома в чужой стране и можно ли добиться этого максимально безболезненно. И к выводам она приходит вполне закономерным: дом там, где твоя семья, а локация играет только второстепенную роль. Давно, кажется, проповедование истинных семейных ценностей в кино не звучало настолько свежо, смешно и трогательно.

Ксения Ильина