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Прощание Прощание
Киноафиша Фильмы Прощание Награды и номинации фильма Прощание
The Farewell Прощание 2019 / США
7.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Награды и номинации фильма Прощание

Вся информация о фильме
Золотой глобус 2020 Золотой глобус 2020
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
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Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
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Дозор Джунглей: Кругосветка
2023, Франция, приключения, анимация
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
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