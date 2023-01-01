Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неудержимые 4" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Керосин Керосин
Киноафиша Фильмы Керосин Награды и номинации фильма Керосин
Керосин 2019 / Россия
6.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Награды и номинации фильма Керосин

Вся информация о фильме
Кинотавр 2019 Кинотавр 2019
Главный приз
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Дозор Джунглей: Кругосветка
Дозор Джунглей: Кругосветка
2023, Франция, приключения, анимация
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Related video
Невыносимая боль: раздавленная Гурцкая разрыдалась в прямом эфире
Отсидел за изнасилование: трагическая судьба Васи из «Огонь, вода… и медные трубы»
Тест: кто вы из героев "Скуби Ду"?
Варлей и Немоляеву упекли в дом престарелых: от происходящего там оторопь берет
Малинин вынужден расплачиваться за грехи прошлого: Зарубина озвучила, в чем его вина
Пьяная Лена из «Счастливы вместе» устроила дебош на похоронах подполковника Староконя: вот что случилось
«Страшно»: новую фаворитку Меладзе предупредили о последствиях связи с артистом
И умная и красивая: вот под каким знаком рождаются идеальные женщины
Скрыть не вышло: Навка показала округлившийся животик
Спилберг пересматривает этот советский фильм раз в год: в России его почти забыли, а зря
Добронравов ни при чем: у Пахмутовой все-таки есть сын с необычным именем
Этуша называли самым добрым актером СССР: воры обходили его дом стороной
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше