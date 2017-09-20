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Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
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Валерий Маслов
Валерий Маслов
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Биография Валерия Маслова
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Фильмография Валерия Маслова
Керосин
драма
2019, Россия
6.0
Турецкое седло
драма
2017, Россия
5.0
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«Аритмия» получила Гран-при на Уральском фестивале российского кино
8 сентября в Театре Эстрады состоялась Церемония закрытия Уральского фестиваля российского кино, лауреатом которого стал фильм Бориса Хлебникова «Аритмия». Приз за лучший дебют был
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20 сентября 2017 11:18
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