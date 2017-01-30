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Lascia stare i santi

Оставьте в покое святых, 2017

2017 / Италия
7.8 Оцените
12 голосов
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О фильме

Необыкновенное путешествие в мир итальянской народной религии. Забытые и новые святые, белые и черные Мадонны, торжественные шествия — до сих пор, от южных островов до затерянных в Альпах кантин, от Венето до Сицилии, от Лацио до Апулии, народная вера находит отражение в искусстве, праздниках, обрядах и повседневной жизни итальянцев. Редкие аудиозаписи, архивные съемки вековой давности и современные исследования позволяют Джанфранко Панноне с беспристрастностью светского режиссера отправить зрителя в эмоциональное путешествие между прошлым и настоящим, внешним и внутренним, непознанным и обыденным. Кажется, что наша эпоха больше не тоскует по небесному, но в глубине души люди все так же нуждаются в вере — и итальянцы знают, как обрести и не потерять ее. Фильм представляет режиссер Джанфранко Панноне, после фильма — Q&A.

7.8 Оцените
12 голосов
Продолжительность 2 часа 16 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 30 января 2017
Возраст 12+
Режиссер
Джанфранко Панноне
В ролях
Джанфранко Панноне
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Оставьте в покое святых 1 постер
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