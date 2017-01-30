Оставьте в покое святых, 2017

Необыкновенное путешествие в мир итальянской народной религии. Забытые и новые святые, белые и черные Мадонны, торжественные шествия — до сих пор, от южных островов до затерянных в Альпах кантин, от Венето до Сицилии, от Лацио до Апулии, народная вера находит отражение в искусстве, праздниках, обрядах и повседневной жизни итальянцев. Редкие аудиозаписи, архивные съемки вековой давности и современные исследования позволяют Джанфранко Панноне с беспристрастностью светского режиссера отправить зрителя в эмоциональное путешествие между прошлым и настоящим, внешним и внутренним, непознанным и обыденным. Кажется, что наша эпоха больше не тоскует по небесному, но в глубине души люди все так же нуждаются в вере — и итальянцы знают, как обрести и не потерять ее. Фильм представляет режиссер Джанфранко Панноне, после фильма — Q&A.