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Белый, белый день Белый, белый день
Киноафиша Фильмы Белый, белый день Белый, белый день, 2019: актеры и роли
A White, White Day / Hvítur, Hvítur Dagur Белый, белый день 2019 / Исландия / Дания
6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Белый, белый день, 2019: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Хлинюр Палмасон Хлинюр Палмасон Hlynur Palmason
В ролях
Ингвар Эггерт Сигюрдссон Ингвар Эггерт Сигюрдссон Ingvar Eggert Sigurðsson Хильмир Снайр Гвюднасон Хильмир Снайр Гвюднасон Hilmir Snær Guðnason Сара Догг Асгерсдоттир Сара Догг Асгерсдоттир Sara Dögg Ásgeirsdóttir Бьёрн Инги Хильмарссон Бьёрн Инги Хильмарссон Björn Ingi Hilmarsson
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