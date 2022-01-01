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Пингвинёнок Пороро всегда очень любил динозавров. Поэтому когда в их деревушке приземлилась космическая капсула с динозавриком, Пороро и его друзья тепло встретили малыша Эло. Но некий охотник на динозавров отследил Эло и снова похитил, прихватив заодно и друга пингвина – Кронга. Пороро, Эдди, Поби и Петти отправились на поиски друзей. Оказалось, что в плену у охотника на динозавров уже сотни особей и тихая обитель этого вида давно разрушена. Даже великий король динозавров ничего не…