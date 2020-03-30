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Вивариум Вивариум
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Vivarium Вивариум 2019 / США
5.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Отзывы о фильме «Вивариум»

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Marina Borkunova 30 марта 2020, 00:40
Оценка
Как обычно-заинтриговали,но обьяснения всей этой ереси не смогли придумать.Редкостная дрянь.Пожалуй это самая дрянная дрянь из всего что я видела за последний год.
30 марта 2020, 00:40 Ответить
Настя Шубникова 1 февраля 2022, 19:47
Оценка
Фильм понравился. Нашла для себя глубокий смысл. Пересматривала несколько раз, не надоедает.
1 февраля 2022, 19:47 Ответить
lizaveta9640 1 мая 2022, 16:12
Оценка
Фильм очень непонятный, хотя заставляет задуматься. Люблю Джесси Айзенберга, наверное, поэтому меня фильм и зацепил. И открытый финал, который приходится подумывать самостоятельно.
1 мая 2022, 16:12 Ответить
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