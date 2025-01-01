«Смотреть не могу»: в Сети назвали самого мерзкого персонажа «Границы. Таежный роман» — и это не Никита

8 серий можно посмотреть за одну ночь: описание эпизодов корейского «Черного зеркала»

В «Игре престолов» его показали как пьяного пирата: а ведь у Мартина он такой же жуткий, как Король Ночи

«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят

В «Гарри Поттере» его узнают даже не фанаты: но как хорошо вы помните 6 других ролей Дэниела Рэдклиффа? (тест)

Штирлица из «17 мгновений весны» узнают многие: но вспомните ли вы еще 5 фильмов СССР по героям в солнцезащитных очках? (тест)

«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог

«Проклятие наконец-то побеждено»: новая «Фантастическая четверка» установила уникальный рекорд Marvel — улучшила предыдущий почти вдвое

«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть

Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций