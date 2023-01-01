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Волшебный лес Волшебный лес
Киноафиша Фильмы Волшебный лес Волшебный лес, 2016: актеры и роли
Dyrene i Hakkebakkeskogen Волшебный лес 2016 / Норвегия
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Волшебный лес, 2016: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Расмус А. Сивертсен Rasmus A. Sivertsen
Роли озвучивали
Нильс Йорген Каалстад Nils Jørgen Kaalstad Стиг Хенрик Хофф Stig Henrik Hoff Франк Кьосас Якоб Скёюен Андерсен Стейнар Саген Steinar Sagen Венке Мире
Праведник
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Чебурашка
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