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Фиш и Чип. Вредные друзья Фиш и Чип. Вредные друзья
Киноафиша Фильмы Фиш и Чип. Вредные друзья Отзывы о мультфильме «Фиш и Чип. Вредные друзья»
Fish N Chips: The Movie Фиш и Чип. Вредные друзья 2013 / Канада
4.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
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Отзывы о мультфильме «Фиш и Чип. Вредные друзья»

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Наша рецензия

Детская анимация ― практически самостоятельный жанр и стоит в стороне от полнометражных работ крупных студий. Здесь не обратят внимание на реалистичную шерсть кота и плавность движений, как в последней «Истории игрушек». Наоборот, авторы стараются упростить визуальный стиль для маленьких детей, еще не столь хорошо воспринимающих мелкие детали. Здесь на первый план выходят яркие краски, запоминающиеся образы и поучительные сюжеты. Небольшие эпизоды собирают миллионные просмотры на…

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