Наша рецензия

Детская анимация ― практически самостоятельный жанр и стоит в стороне от полнометражных работ крупных студий. Здесь не обратят внимание на реалистичную шерсть кота и плавность движений, как в последней «Истории игрушек». Наоборот, авторы стараются упростить визуальный стиль для маленьких детей, еще не столь хорошо воспринимающих мелкие детали. Здесь на первый план выходят яркие краски, запоминающиеся образы и поучительные сюжеты. Небольшие эпизоды собирают миллионные просмотры на…