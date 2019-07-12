«Фиш и Чип. Вредные друзья»: Рецензия Киноафиши

Детская анимация ― практически самостоятельный жанр и стоит в стороне от полнометражных работ крупных студий. Здесь не обратят внимание на реалистичную шерсть кота и плавность движений, как в последней «Истории игрушек». Наоборот, авторы стараются упростить визуальный стиль для маленьких детей, еще не столь хорошо воспринимающих мелкие детали. Здесь на первый план выходят яркие краски, запоминающиеся образы и поучительные сюжеты. Небольшие эпизоды собирают миллионные просмотры на YouTube, который стал идеальной платформой для распространения. Стоит взглянуть на популярность «Лунтика», «Фиксиков» и «Маши и медведя». «Фиш и Чип» как раз из их числа. Этот французский мультсериал, состоящий из коротких 10-минутных серий, предназначен для самых юных зрителей. Сюжет примитивен и повторяет формулу «Тома и Джерри». Золотая рыбка Фиш обладает костью своего предка, ставшего первой рыбой, вышедшей на сушу. Для кота Чипа этот артефакт ― единственный способ вернуть расположение отца и попасть домой. Дальше не очень изобретательная игра в «кошки-мышки». Все злодейские «планы» просты, а расправы столь же невыразительны. Персонажей бьют током, на голову дежурно падают камни, а перед глазами внезапно появляются непроходимые стены.

«Фиш и Чип. Вредные друзья»

Внутри взрослый мир, пропущенный через призму детского взгляда. Алкоголь заменен на валерьянку, наркотики на шарики воздуха, персонажи общаются странным сленгом, услышать который возможно лишь на детских площадках. Это разбавлено нравоучительными посылами: нужно тщательно пережевывать еду, не забывать чистить зубы, обязательно ходить в музеи, а не валяться на диване. Все это микросюжеты вокруг главных историй о любви и дружбе. Они связывают героев и стирают границу между привычным плохим и злым, показывая, что и с заклятым врагом у нас может быть много общего. Подается все невероятно просто и будет понятно всем.

Подзаголовок «Вредные друзья» формальность. Полнометражная версия противостояния рыбы и кота ― нарезка мультсериала. Объединить эпизоды должны редкие вставки пьющего в баре Чипа, изливающего душу бармену. Новые сцены сильно бросаются в глаза и не привносят истории целостности. Довольно быстро все превращается в сумбур, наполненный неизвестными второстепенными персонажами и странными локациями. Анимация выглядит устаревшей и часто пугает своей неряшливостью, напоминая монстров из примитивных фильмов ужасов. То, что создавалось как небольшие эпизоды, длится долгие полтора часа и быстро утомляет. Маленький ребенок вряд ли сможет спокойно дождаться до конца.

Порадовал лишь дубляж, где слышна вариация на текст песни группы «Ленинград», в исполнении местного сома-пьянчуги и обыгранное сходство названия с популярным британским фастфудом. Кот Чип питается рыбной частью закуски, а Фиш обожает вторую составляющую – картошку фри.

Рекомендовать «Фиш и Чип. Вредные друзья» сложно, даже для похода с маленькими детьми. Намного проще отыскать мультсериал на YouTube или случайно увидеть его на одном из детских каналов. В кинотеатре визуальные огрехи сильно бросаются в глаза вместе с заметной эпизодичностью и затянутостью. Родители тоже не смогут себя развлечь. Читать между строк здесь просто нечего, а редкие кинематографические отсылки проглядываются с трудом. Большой экран, скорее, минус в знакомстве с котом и золотой рыбкой, которые должны неплохо смотреться в своем оригинальном коротком формате.

Константин Киценюк