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Торифанты — существа, представляющие собой что-то среднее между мулом и коровой. Но в отличие от других копытных они имеют развитый интеллект и даже умеют говорить. По сути, в своих интеллектуальных и духовных качествах торифанты ничуть не уступают людям, но виду гомо сапиенс на это наплевать. Люди поработили торифантов и беспощадно их эксплуатируют. Один из таких простых угнетённых трудяг — Мосли. Он работает на ферме жестокого хозяина, воспитывает сына, с женой они ждут второго…