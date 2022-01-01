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Тайна Мосли Тайна Мосли
Киноафиша Фильмы Тайна Мосли Отзывы о мультфильме «Тайна Мосли»
Mosley Тайна Мосли 2019 / Новая Зеландия / Китай
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Отзывы о мультфильме «Тайна Мосли»

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Торифанты — существа, представляющие собой что-то среднее между мулом и коровой. Но в отличие от других копытных они имеют развитый интеллект и даже умеют говорить. По сути, в своих интеллектуальных и духовных качествах торифанты ничуть не уступают людям, но виду гомо сапиенс на это наплевать. Люди поработили торифантов и беспощадно их эксплуатируют. Один из таких простых угнетённых трудяг — Мосли. Он работает на ферме жестокого хозяина, воспитывает сына, с женой они ждут второго…

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