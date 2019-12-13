«Тайна Мосли»: Рецензия Киноафиши

Торифанты — существа, представляющие собой что-то среднее между мулом и коровой. Но в отличие от других копытных они имеют развитый интеллект и даже умеют говорить. По сути, в своих интеллектуальных и духовных качествах торифанты ничуть не уступают людям, но виду гомо сапиенс на это наплевать. Люди поработили торифантов и беспощадно их эксплуатируют. Один из таких простых угнетённых трудяг — Мосли. Он работает на ферме жестокого хозяина, воспитывает сына, с женой они ждут второго ребёнка. В детстве Мосли слышал легенды о том, что торифанты не всегда были четвероногими. Их предки ходили на двух ногах, сами строили города и обрабатывали землю, но вынуждены были бежать под натиском людей. Оставшиеся торифанты остались на земле людей и со временем потеряли навык прямохождения, эволюционировав в четвероногих. Мосли давно перестал верить в эту сказку, но вдруг его сын находит интересное доказательство того, что это может быть правдой.

«Тайна Мосли» сделан по большей части новозеландско-британской командой (в дубляже мы не услышим Люси Лоулесс и Джона Рис-Девиса) на китайские деньги. Географически далёкая от Голливуда история также глубоко специфична по своей сути. Она соединяет обычный фэнтезийный сюжет с неожиданной для детского мультика эволюционной и расовой проблематикой. Конечно, угнетённые торифанты — это легко считываемая аналогия рабства. Торифанты живут моногамными семьями, обладают богатой духовной культурой, хотят после работы поспать на мягком, а вынуждены развлекать своих детей. Для большей физиологической близости одному престарелому торифанту даже дают седую бороду, прямо как у человеческого старика.

«Тайна Мосли»

Но разнообразие видов на этом не заканчивается. Не будет большим спойлером то, что в фильме появятся те самые двуногие торифанты. У их цивилизации свои проблемы, но двум мирам предстоит встретиться.

Изначально начинающийся как «12 лет рабства» для самых маленьких, фильм постепенно выходит к проблематике сосуществования разных рас и видов — проблеме, все чаще серьёзно затрагиваемой анимацией, недавнее «Холодное сердце 2» тоже об этом. Но в итоге «Тайна Мосли» выходит не к либералистскому пафосу возможности сосуществования разных видов, а к почти евгеническому превосходству расы двуногих торифантов над четвероногими. Один из выводов, который может вынести зритель, посмотрев этот фильм: чтобы перестать быть рабом, недостаточно просто сбросить оковы. Нужно поменяться кардинально, стать другим существом. Подобный ницшеанский посыл странно видеть в детском мультфильме.

Но давайте о детях. Что видят они, пока родители считывают в «Мосли» ницшеанские отсылки? В целом, это достаточно простой и прямолинейно сделанный приключенческий сюжет о поиске и обретении, его нельзя назвать совсем скучным, но и увлекательным не назовёшь. Общую индифферентность повествования немного разбавляют милые торифанты, особенно сын Мосли, также проходящий за фильм некую школу жизни, делая это сравнительно забавно.

В итоге «Тайна Мосли» не получается беспомощным мультфильмом, но вся амбициозность его задумки теряется за невозможностью сказать всё и сразу, с одной стороны, и банальностью приключенческой линии — с другой. Впрочем, торифанты — ребята милые и вполне могут понравиться кому-то из юных зрителей.

Пётр Волошин