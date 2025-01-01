Меню
Награды и номинации фильма Аполлон-11 2019

Primetime Emmy Awards 2020 Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Sound Editing for a Nonfiction or Reality Program (Single or Multi-Camera)
Победитель
Outstanding Picture Editing for a Nonfiction Program
Победитель
Outstanding Sound Mixing for a Nonfiction or Reality Program (Single or Multi-Camera)
Победитель
Outstanding Cinematography for a Nonfiction Program
Номинант
 Outstanding Cinematography for a Nonfiction Program
Номинант
 Outstanding Directing for a Documentary/Nonfiction Program
Номинант
BAFTA 2020 BAFTA 2020
Лучший документальный фильм
Номинант
Сандэнс 2019 Сандэнс 2019
Документальный фильм
Победитель
Документалистика
Номинант
