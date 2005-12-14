Тайфун, 2005

Син потерял в детстве семью на границе между Северной и Южной Кореей. Южане отказали его родителям и сестре в убежище, а коммунистическая родина не прощает предателей. Син вырос, сколотил банду из отборных головорезов и стал пиратом-террористом. Цель у Сина вполне обычная для персонажа дорогого южнокорейского блокбастера — объединение разлученного идеологией народа, но, правда, на дне моря. Молодой человек одинаково ненавидит обе страны и сделает что угодно, чтобы уничтожить весь корейский полуостров. Южные спецслужбы высылают противоядие — лейтенанта «морских котиков» Кан Се Чона. Кошки-мышки офицера и джентльмена удачи по всему региону от Таиланда до Владивостока сопровождаются перестрелками и красочными взрывами на весь рекордный бюджет в 15 миллионов американских долларов.

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