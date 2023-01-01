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Капитан Мортен и королева пауков Капитан Мортен и королева пауков
Киноафиша Фильмы Капитан Мортен и королева пауков Капитан Мортен и королева пауков, 2018: актеры и роли
Captain Mortеn & The Spider Queen Капитан Мортен и королева пауков 2018 / Ирландия / Эстония / Бельгия / Великобритания
5.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Капитан Мортен и королева пауков, 2018: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Каспар Янцис Kaspar Jancis
Роли озвучивали
Брендан Глисон Брендан Глисон Brendan Gleeson Киран Хайндс Киран Хайндс Ciarán Hinds
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
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Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
Бешенство
Бешенство
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