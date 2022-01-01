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Много лет назад великий учитель Линь Шао нашел таинственный метеорит. Он бросил космический булыжник в свой волшебный котёлок, и обычные бобы для вечерней похлёбки в миг превратились в говорящих и думающих человечков. Следуя заветам великого учителя, бобовое племя построило собственный город и начало готовить лучший сыр-тофу на свете. Когда учитель наконец обрёл бессмертие и собирался навсегда вознестись на небеса, он преподал бобовому народцу свой последний урок. «Ваша общее…