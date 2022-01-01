Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Кунг-фу воин Кунг-фу воин
Киноафиша Фильмы Кунг-фу воин Отзывы о мультфильме «Кунг-фу воин»
Tofu Кунг-фу воин 2017 / Китай
6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о мультфильме «Кунг-фу воин»

Вся информация о мультфильме
Наша рецензия

Много лет назад великий учитель Линь Шао нашел таинственный метеорит. Он бросил космический булыжник в свой волшебный котёлок, и обычные бобы для вечерней похлёбки в миг превратились в говорящих и думающих человечков. Следуя заветам великого учителя, бобовое племя построило собственный город и начало готовить лучший сыр-тофу на свете. Когда учитель наконец обрёл бессмертие и собирался навсегда вознестись на небеса, он преподал бобовому народцу свой последний урок. «Ваша общее…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Одержимая
Одержимая 2 комментария
Хэллоуин заканчивается 27 комментариев
Книга Илая
Книга Илая 1 комментарий
Обсудить новинки кино в чате
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
«С фильтрами переборщила»: обнажившуюся Собчак подняли на смех
Ответа не последовало: неожиданное обращение фанатов Шатунова удивило россиян
Появившуюся на похоронах сестру Шатунова вывели на чистую воду: вот что произошло
Все дело в возрасте: правда о характере Пугачевой вышла наружу
Не просто так: причина свадьбы Прилучного раскрыта
«Надо закончить сезон»: покинувший больницу Краско вышел на связь
Правду о состоянии госпитализированной Чуриковой раскрыли в «Ленкоме»
Едва держалась на ногах: состояние вышедшей на сцену Успенской вызвало оторопь
«Ждали балерину, а встал Робокоп»: оголившуюся Волочкову растоптали
Совсем другая: Орбакайте похвалилась неожиданным преображением
«Таким известным стать не получится»: россиянам раскрыли глаза на успех Петросяна
Избавилась от подарков: вот чего лишилась Пугачева после развода с Киркоровым
Приложение киноафиши