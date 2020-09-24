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Пилар (Наталия Орейро) живёт с ленивым и вечно храпящим мужчиной, тайно вздыхает по старому другу и пытается удержаться на плаву в рекламном бизнесе. Но с каждым днём её дела всё хуже: босс нанимает юную инстаблогершу, чтобы придумывать более современный контент, воду отключают, машину эвакуируют. В общем, сплошная чёрная полоса. Но одна случайная встреча ночью меняет жизнь Пилар: по совету таинственного старика она проводит ритуал и просыпается совсем другим человеком. Вот только героиня ещё…