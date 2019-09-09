Наша рецензия

Немецкий кинематограф во второй половине XX века прошел путь от отрицания истории Германии до почти маниакальной одержимости ею. Немцы научились снимать о мировых войнах и послевоенных трагедиях большие, красочные и пафосные фильмы. Но даже на этом фоне картина Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка «Работа без авторства» выглядит проектом мегаломанским. Режиссер берется сразу за три объемные темы и фактически проводит своих героев через три страны. Действие начинается в нацистской…