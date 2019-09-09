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Работа без авторства Работа без авторства
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Werk ohne Autor / Never Look Away Работа без авторства 2018 / Германия / Италия
7.4 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Отзывы о фильме «Работа без авторства»

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Наша рецензия

Немецкий кинематограф во второй половине XX века прошел путь от отрицания истории Германии до почти маниакальной одержимости ею. Немцы научились снимать о мировых войнах и послевоенных трагедиях большие, красочные и пафосные фильмы. Но даже на этом фоне картина Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка «Работа без авторства» выглядит проектом мегаломанским. Режиссер берется сразу за три объемные темы и фактически проводит своих героев через три страны. Действие начинается в нацистской…

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Marina Ordynskaya 9 сентября 2019, 15:12
Оценка
Замечательный фильм, особенно для тех, кто хочет понимать развитие взглядов в искусстве второй половины 20 века. Хорошая игра актёров, глубокий сюжет
9 сентября 2019, 15:12 Ответить
Андрей Кумиров 30 сентября 2019, 23:04
фильм лютая годнота, советую тем, кто любит качественное кино
30 сентября 2019, 23:04 Ответить
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